В Израиле полиция штурмом взяла свадьбу из-за нарушения карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса.
Полицию вызвали соседи, которые сообщили, что свадьба нарушает запрет на проведение массовых мероприятий, где присутствует более 20 человек.
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Правоохранители ворвались в дом и жестко задержали несколько человек, так одного мужчину повалили лицо в пол, а другу жениха разбили лицо.
Полицейские ж заявили, что во время визита гости оказали сопротивление, они кидались бутылками с маслом.
Глава МВД Израиля Арье Дери уже принес свои извинения за действия полицейских.
В США после свадьбы произошла вспышка коронавируса
В штате Мэн (США) после празднования свадьбы произошла вспышка коронавируса в регионе. От осложнений Covid-19 умерли семь пациентов.
В Миллинокетe проходила свадьба, на которой присутствовали 65 гостей, с ними связаны более 175 случаев заражения коронавирусом.