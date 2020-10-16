В Израиле полиция штурмом взяла свадьбу из-за нарушения карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса.

Полицию вызвали соседи, которые сообщили, что свадьба нарушает запрет на проведение массовых мероприятий, где присутствует более 20 человек.

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Правоохранители ворвались в дом и жестко задержали несколько человек, так одного мужчину повалили лицо в пол, а другу жениха разбили лицо.

Полицейские ж заявили, что во время визита гости оказали сопротивление, они кидались бутылками с маслом.

Глава МВД Израиля Арье Дери уже принес свои извинения за действия полицейских.

В США после свадьбы произошла вспышка коронавируса

В штате Мэн (США) после празднования свадьбы произошла вспышка коронавируса в регионе. От осложнений Covid-19 умерли семь пациентов.

В Миллинокетe проходила свадьба, на которой присутствовали 65 гостей, с ними связаны более 175 случаев заражения коронавирусом.