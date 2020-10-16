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Факти / Надзвичайні події

Порушили карантин: в Ізраїлі поліція взяла штурмом весілля

В Ізраїлі поліція штурмом взяла весілля через порушення карантинних обмежень через пандемію коронавірусу.

Поліцію викликали сусіди, які повідомили, що весілля порушує заборону на проведення масових заходів, де присутні понад 20 осіб.

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Правоохоронці увірвалися в будинок і жорстко затримали кілька людей. Так, одного чоловіка повалили в підлогу, а другу нареченого розбили обличчя.

Поліцейські заявили, що під час візиту гості чинили опір, кидалися пляшками з олією.

Глава МВС Ізраїлю Ар’є Дері вже вибачився за дії поліцейських.

В США після весілля стався спалах коронавірусу

У штаті Мен (США) після святкування весілля стався спалах коронавірусу в регіоні. Від ускладнень Covid-19 померли сім пацієнтів.

У Міллінокеті проходило весілля, на якому були присутні 65 гостей, з ними пов’язані понад 175 випадків зараження коронавірусом.

Джерело: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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