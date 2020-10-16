В Ізраїлі поліція штурмом взяла весілля через порушення карантинних обмежень через пандемію коронавірусу.

Поліцію викликали сусіди, які повідомили, що весілля порушує заборону на проведення масових заходів, де присутні понад 20 осіб.

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Правоохоронці увірвалися в будинок і жорстко затримали кілька людей. Так, одного чоловіка повалили в підлогу, а другу нареченого розбили обличчя.

Поліцейські заявили, що під час візиту гості чинили опір, кидалися пляшками з олією.

Глава МВС Ізраїлю Ар’є Дері вже вибачився за дії поліцейських.

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