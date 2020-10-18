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Факты / Происшествия

В Хмельницкой области трое детей отравились угарным газом

В Хмельницкой области в селе Копачовка Волочинського района угарным газом отравились пять человек. Из них пострадали трое детей.

Инцидент произошел в частном жилом доме из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления.

Трех детей 11, 15 и 16 лет в удовлетворительном состоянии доставили в больницу.

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Спасатели отмечают, что для того, чтобы предотвратить возникновение чрезвычайных событий в отопительный сезон, необходимо очищать дымоходы и печи от сажи.

Также не следует применять для обогрева помещений несертифицированные и самодельные нагревательные приборы.

В феврале этого года в Ровенской области угарным газом отравилась вся семья. Среди пострадавших — 10 детей в возрасте от 0 до 13 лет (2006-2019 годов рождения). Их госпитализировали в состоянии средней тяжести в больницу.

По предварительным данным, отравление угарным газом произошло из-за неисправности газового котла.

Источник: ГСЧС

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