У Хмельницькій області троє дітей отруїлись чадним газом

В Хмельницькій області у селі Копачівка Волочинського району чадним газом отруїлись п’ятеро людей. З них постраждали троє дітей.

Інцидент стався в приватному житловому будинку через порушення правил експлуатації пічного опалення.

Трьох дітей віком 11, 15 та 16 років в задовільному стані доставили до лікарні.

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Рятувальники зазначають, що для того, щоб запобігти виникненню надзвичайних подій в опалювальний сезон, необхідно очищати димоходи та печі від сажі.

Також не слід застосовувати для обігріву приміщень несертифіковані та саморобні нагрівальні прилади.

У лютому цього року на Рівненщині чадним газом отруїлася вся сім’я. Серед постраждалих – 10 дітей віком від 0 до 13 років (2006-2019 років народження). Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості до лікарні.

За попередніми даними, отруєння чадним газом сталося через несправність газового котла.