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Факты / Происшествия

По 1 тыс. грн за голос: под Киевом пытались подкупить учителей

В Василькове Киевской области прокуратура объявила подозрение кандидату на пост главы ОТГ на местных выборах 2020 по факту подкупа избирателей.

Следствие установило, что вместе со своей сообщницей они приветствовали учителей с профессиональным праздником конвертами с деньгами — в каждом по 1 тыс. грн.

Возбуждено уголовное  дело по ч. 4 ст. 160 УК Украины — Подкуп избирателей.

Вещественные доказательства изъяли.

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Досудебное расследование осуществляет Васильковский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Фиксируют нарушения избирательного законодательства и в других регионах.  Например, в Виннице кандидаты от одной из политсил на местных выборах 2020 с целью подкупа избирателей развернули на площади украинскую полевую кухню.

Таким образом они проводили незаконную агитацию.

Возбуждено дело за фактом подкупа избирателей.

Источник: Офис генпрокурора

Фото: Dreamstime

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