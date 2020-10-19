В Василькове Киевской области прокуратура объявила подозрение кандидату на пост главы ОТГ на местных выборах 2020 по факту подкупа избирателей.

Следствие установило, что вместе со своей сообщницей они приветствовали учителей с профессиональным праздником конвертами с деньгами — в каждом по 1 тыс. грн.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК Украины — Подкуп избирателей.

Вещественные доказательства изъяли.

Читайте: $43,5 тыс. на подкуп избирателей: в Одессе задержали главу избирательной комиссии

Досудебное расследование осуществляет Васильковский отдел полиции Главного управления Нацполиции в Киевской области.

Фиксируют нарушения избирательного законодательства и в других регионах. Например, в Виннице кандидаты от одной из политсил на местных выборах 2020 с целью подкупа избирателей развернули на площади украинскую полевую кухню.

Таким образом они проводили незаконную агитацию.

Возбуждено дело за фактом подкупа избирателей.