Угощали блюдами полевой кухни: в Виннице избирателей пытались подкупить едой

В Виннице кандидаты от одной из политических сил на местных выборах 2020 на площади устроили украинскую полевую кухню.

Они раздавали гражданам приготовленные блюда и агитировали за политическую силу.

Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 160 УК Украины — подкуп избирателей. Она предусматривает наказание в виде ограничения свободы от двух до пяти лет или лишение свободы от двух до шести лет.

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С начала избирательной кампании в Винницкой области зафиксировали 87 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. Сейчас расследуют шесть уголовных производств по фактам подкупа избирателей, нанесения телесных повреждений кандидату в депутаты, подделки документации и хулиганств.

Фиксируют нарушения избирательного законодательства и в других регионах. Так, в Харьковской области кандидат в мэры организовал бесплатное ИФА-тестирование на коронавирус под партийной символикой.

Люди сдавали кровь для проведения теста в специально оборудованном миниавтобусе.