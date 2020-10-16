PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Угощали блюдами полевой кухни: в Виннице избирателей пытались подкупить едой

В Виннице кандидаты от одной из политических сил на местных выборах 2020 на площади устроили украинскую полевую кухню.

Они раздавали гражданам приготовленные блюда и агитировали за политическую силу.

Следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 160 УК Украины — подкуп избирателей. Она предусматривает наказание в виде ограничения свободы от двух до пяти лет или лишение свободы от двух до шести лет.

Читайте: $43,5 тыс. на подкуп избирателей: в Одессе задержали главу избирательной комиссии

С начала избирательной кампании в Винницкой области зафиксировали 87 сообщений о возможных нарушениях избирательного законодательства. Сейчас расследуют шесть уголовных производств по фактам подкупа избирателей, нанесения телесных повреждений кандидату в депутаты, подделки документации и хулиганств.

Фиксируют нарушения избирательного законодательства и в других регионах. Так, в Харьковской области кандидат в мэры организовал бесплатное ИФА-тестирование на коронавирус под партийной символикой.

Люди сдавали кровь для проведения теста в специально оборудованном миниавтобусе.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх