У Василькові Київської області прокуратура оголосила підозру кандидату на посаду голови ОТГ на місцевих виборах 2020 за фактом підкупу виборців.

Слідство встановило, що разом зі своєю спільницею вони вітали вчителів з професійним святом конвертами з грошима – у кожному по 1 тис. грн.

Порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 160 КК України – Підкуп виборців.

Наразі речові докази вилучили.

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Досудове розслідування здійснює Васильківський відділ поліції Головного управління Нацполіції в Київській області.

Фіксують порушення виборчого законодавства і в інших регіонах. Наприклад, у Вінниці кандидати від однієї з політсил на місцевих виборах 2020 з метою підкупу виборців розгорнули на площі українську польову кухню.

Таким чином вони проводили незаконну агітацію.

Порушено справу за фактом підкупу виборців.