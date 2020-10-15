Председатель участковой избирательной комиссии в Одессе вместе с сообщником получили $43,5 тыс. за списки избирателей, которые должны были голосовать за конкретных кандидатов одной из партий на местных выборах 2020.

По данным следствия, они организовали так называемую сетку из 1 тыс. одесситов, которым пообещали вознаграждение за голосование в пользу указанных кандидатов.

Один голос избирателя оценивался в 1-2 тыс. грн.

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$43,5 тыс. на подкуп избирателей: в Одессе задержали главу избирательной комиссии / 2 фотографии

Подкуп избирателей на Черниговщине

В Бахмаче в авто одного из руководителей структурных подразделений райгосадминистрации полиция нашла деньги и списки избирателей.

Они указывают на организацию сети скупки голосов в пользу одной из политических сил и кандидата в депутаты парламента в округе №208.

У него изъяли списки избирателей с указанием так называемых десятников и 66 тыс. грн.