В РФ женщина вывезла в лес и раздела школьницу из-за измены с мужем

В поселке Тура Красноярского края женщина узнала, что ее муж изменил с 17-летней школьницей.
Мужчина познакомился с девочкой, когда той было 15. Спустя год они разошлись, однако через некоторое время их роман получил продолжение.
В этот момент жена россиянина и уличила его в измене, увидев переписку.
Женщина вместе с подругами вывезли школьницу в лес.
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— Просила прощения перед ними стоя, лежа, сидя. Соглашалась на все, чтобы не трогали. Они просто поиздеваться решили. Кайф ловили, — рассказала школьница.
Также она поделилась, что женщины ее раздели до белья, но когда по дороге проехала машина, осветила лес фарами, то нападавшие испугались. Тогда они отвезли девочку в поселок, однако из авто выпустили только вечером.
Школьница обратилась к правоохранителям, написав заявление, однако ей ответили, что состава преступления нет.
Однако уголовное дело таки возбудили, только на возлюбленного 17-летней девочки по ч. 1 ст. 134 УК РФ (Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста). Теперь ему грозит четыре года за решеткой.
Стрельба в РФ
В Борском районе Нижегородской области 18-летний парень обстрелял автобус. В результате происшествия погибли три человека, еще трое получили ранения.
По этому факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
Источник: Комсомольская правда