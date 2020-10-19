У РФ жінка вивезла в ліс і роздягла школярку через зраду з чоловіком

У селищі Тура Красноярського краю жінка дізналася, що її чоловік зрадив з 17-річною школяркою.

Чоловік познайомився з дівчинкою, коли тій було 15 років. Через рік вони розійшлися, проте через деякий час їх роман отримав продовження.

У цей момент дружина росіянина і викрила його на зраді, помітивши листування.

Жінка разом з подругами вивезли школярку до лісу.

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– Просила вибачення перед ними стоячи, лежачи, сидячи. Погоджувалася на все, щоб не чіпали. Вони просто познущатися вирішили. Кайфували, – розповіла школярка.

Також вона поділилася, що жінки її роздягли до білизни, але коли повз проїхала машина, освітила ліс фарами, то нападники злякалися. Тоді вони відвезли дівчинку до селища, проте з авто випустили тільки ввечері.

Школярка звернулася до правоохоронців, написавши заяву, проте їй відповіли, що складу злочину немає.

Однак кримінальну справу таки порушили, тільки проти коханого 17-річної дівчинки за ч. 1 ст. 134 КК РФ (Статеві зносини з особою, яка не досягла 16-річного віку). Тепер йому загрожує чотири роки за ґратами.

Стрілянина в РФ

В Борському районі Нижньогородської області (Росія) 18-річний хлопець обстріляв автобус. В результаті події загинули три людини, ще троє отримали поранення.

За цим фактом Слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу.

Джерело: Комсомольска правда