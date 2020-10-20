Офис генерального прокурора объявил подозрение бывшему председателю Государственной налоговой службы Украины Сергею Верланову.
Его обвиняют в злоупотреблении властью и служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для юридического лица.
Досудебным расследованием установлено, что бывший председатель Государственной налоговой службы Украины незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2,246 млрд грн.
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Этим документом Офисом крупных налогоплательщиков было доначислено рентной плате за пользование недрами одном из крупнейших металлургических комбинатов страны. Таким образом, бюджет Украины недополучил указанную сумму неуплаченных налогов.
Реакция Сергея Верланова
Экс-глава ГНС Сергей Верланов заявил, что узнал о подозрении из новостей.
— Генпрокуратура, которая должна стоять на страже законности, выполняет заказы политиков. Обвинения в меня абсолютно безосновательны и являются очередным образцом юридического трэша, что скоро докажу.
Буду защищать себя и те реформы, ради которых я пришел на государственную службу, — заявил он.
Он уточнил, что дело связано с компанией АрселорМиттал.
На жаль, в Офісі Генпрокурора не дослухались до голосу здорового глузду і підписали завідомо необгрунтовану та політично…
Опубліковано Сергієм Верлановим Вівторок, 20 жовтня 2020 р.
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