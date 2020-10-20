Офис генерального прокурора объявил подозрение бывшему председателю Государственной налоговой службы Украины Сергею Верланову.

Его обвиняют в злоупотреблении властью и служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для юридического лица.

Досудебным расследованием установлено, что бывший председатель Государственной налоговой службы Украины незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2,246 млрд грн.

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Этим документом Офисом крупных налогоплательщиков было доначислено рентной плате за пользование недрами одном из крупнейших металлургических комбинатов страны. Таким образом, бюджет Украины недополучил указанную сумму неуплаченных налогов.

Экс-глава ГНС Сергей Верланов заявил, что узнал о подозрении из новостей.

— Генпрокуратура, которая должна стоять на страже законности, выполняет заказы политиков. Обвинения в меня абсолютно безосновательны и являются очередным образцом юридического трэша, что скоро докажу.

Буду защищать себя и те реформы, ради которых я пришел на государственную службу, — заявил он.