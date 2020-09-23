Уклонение от уплаты налогов: правоохранители разоблачили схему на более 260 млн грн

Украинские правоохранители разоблачили схему уклонения от выплаты налогов более чем 260 млн грн.

Должностные лица крупных предприятий покупали сельхозпродукты у предпринимателей и рассчитывались с ними наличными. Эти операции отражались в документах недостоверно.

Из-за этого в течение 2018 и 2019 годов они сформировали кредит по налогу на добавленную стоимость на более чем 260 млн грн, эти деньги в дальнейшем были обналичены.

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Правоохранители провели обыски в офисах и изъяли технику, документы, печати.

По факту они открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 212 УК Украины.







В Украине разоблачили махинации с НДС на более 260 млн грн / 2 фотографии

Уклонялись от выплаты налогов

СБУ разоблачила перевозчиков, которые уклонялись от уплаты налогов.

Они с 2017 до 2020 года ввозили на территорию Украины высоколиквидные товары, но не платили сбор.

Из-за этого в течение трех лет бюджет Украины недополучил 27 млн ​​грн.