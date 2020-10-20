Офіс генерального прокурора оголосив підозру колишньому голові Держаної податкової служби України Сергію Верланову.

Його звинувачують у зловживанні владою та службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній голова Державної податкової служби України незаконно скасував податкове повідомлення-рішення на суму 2,246 млрд грн.

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Цим документом Офісом великих платників податків було донараховано рентну плату за користування надрами одному з найбільших металургійних комбінатів країни. Таким чином, бюджет України недоотримав зазначену суму несплачених податків.

Екс-голова ДПС Сергій Верланов заявив, що дізнався про підозру з новин.

– Генпрокуратура, яка повинна стояти на сторожі законності, виконує замовлення політиків. Звинувачення щодо мене є абсолютно безпідставними і є черговим зразком юридичного трешу, що я незабаром доведу.

Буду захищати себе та ті реформи, заради яких я прийшов на державну службу, – заявив він.