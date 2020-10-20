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Факти / Надзвичайні події

Екс-голові ДПС України оголосили підозру через скасування податків на 2,4 млрд грн

Офіс генерального прокурора оголосив підозру колишньому голові Держаної податкової служби України Сергію Верланову.

Його звинувачують у зловживанні владою та службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній голова Державної податкової служби України незаконно скасував податкове повідомлення-рішення на суму 2,246 млрд грн.

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Цим документом Офісом великих платників податків було донараховано рентну плату за користування надрами одному з найбільших металургійних комбінатів країни. Таким чином, бюджет України недоотримав зазначену суму несплачених податків.

Реакція Сергія Верланова

Екс-голова ДПС Сергій Верланов заявив, що дізнався про підозру з новин.

– Генпрокуратура, яка повинна стояти на сторожі законності, виконує замовлення політиків. Звинувачення щодо мене є абсолютно безпідставними і є черговим зразком юридичного трешу, що я незабаром доведу.

Буду захищати себе та ті реформи, заради яких я прийшов на державну службу, – заявив він.

Він уточнив, що справа пов’язана з компанією АрселорМіттал.

На жаль, в Офісі Генпрокурора не дослухались до голосу здорового глузду і підписали завідомо необгрунтовану та політично…

Опубліковано Сергієм Верлановим Вівторок, 20 жовтня 2020 р.

Викрили махінації з ПДВ

Правоохоронці викрили схему ухилення від виплати податків на понад 260 млн грн.

Службові особи великих підприємств купували сільгосппродукти у підприємців та розраховувалися з ними готівкою. Ці операції відтворювались у документах неправдиво.

Джерело: Офіс генпрокурора

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