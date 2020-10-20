Полиция Донецкой области направила в суд обвинения в отношении женщины, которая хотела продать младенца.

По данным правоохранителей, в августе 2020 года жительница Мариуполя планировала продать своего новорожденного ребенка за 400 тыс. грн. Потенциальных покупателей она нашла, будучи беременной.

Полицейские пресекли попытку продажи ребенка и направили в суд доказательства причастности женщины к преступлению. Сотрудниками полиции была инсценирована продажа ребенка, а женщину задержали во время передачи ребенка новой семье.

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Подозреваемую задержали в порядке ст. 208 УК Украины и сообщено о подозрении в торговле людьми.

Следователи направили обвинение по ст. 149 (Торговля людьми) УК Украины. Женщине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.











Оценила в 400 тыс.: в Мариуполе задержали роженицу за попытку продать ребенка / 3 фотографии

Трагедии с детьми

В Хмельницкой области в селе Копачовка Волочинського района угарным газом отравились пять человек. Из них пострадали трое детей.

Инцидент произошел в частном жилом доме из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления. Трех детей 11, 15 и 16 лет в удовлетворительном состоянии доставили в больницу.