Поліція Донецької області спрямувала до суду обвинувачення щодо жінки, яка хотіла продати немовля.

За даними правоохоронців, у серпні 2020 року мешканка Маріуполя планувала продати свою новонароджену дитину за 400 тис. грн. Потенційних покупців вона відшукала, будучи вагітною.

Поліцейські попередили спробу продажу дитини та направили до суду докази причетності жінки до злочину. Співробітниками поліції був інсценований продаж немовля, а жінку затримали під час передачі дитини новій родині.

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Підозрювану було затримано в порядку ст. 208 КК України та повідомлено про підозру у торгівлі людьми.

Слідчі направила обвинувачення за ст. 149 (Торгівля людьми) КК України. Жінці загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.











Оцінила в 400 тис.: у Маріуполі затримали породіллю за спробу продати немовля / 3 фотографии

Трагедії з дітьми

В Хмельницькій області у селі Копачівка Волочинського району чадним газом отруїлись п’ятеро людей. З них постраждали троє дітей.

Інцидент стався у приватному житловому будинку через порушення правил експлуатації пічного опалення. Трьох дітей віком 11, 15 та 16 років у задовільному стані доставили до лікарні.