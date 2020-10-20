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Факты / Происшествия

Разбирали гранату: на Луганщине отец с сыном подорвались в квартире

В Рубежном Луганской области в результате взрыва пострадали 61-летний мужчина и его 33-летний сын.

Взрыв прогремел, когда мужчины пытались разобрать гранату.

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Оба госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

Взрыв произошел на кухне в квартире в результате неосторожного обращения мужчин с гранатой.

  • На Луганщине отец с сыном подорвались в квартире
  • На Луганщине отец с сыном подорвались в квартире
  • На Луганщине отец с сыном подорвались в квартире
  • На Луганщине отец с сыном подорвались в квартире
  • На Луганщине отец с сыном подорвались в квартире
  • На Луганщине отец с сыном подорвались в квартире
Разбирали гранату: на Луганщине отец с сыном подорвались в квартире / 3 фотографии

Взрыв на Андреевском спуске

В Киеве на Андреевском спуске прогремел взрыв в ресторане.

По предварительным данным, взорвались газовые баллоны. Двое работников кухни получили ожоги.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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