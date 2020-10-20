У Рубіжному Луганської області в результаті вибуху постраждали 61-річний чоловік і його 33-річний син.
Вибух пролунав, коли чоловіки намагалися розібрати гранату.
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Обох госпіталізували з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.
Вибух стався на кухні у квартирі в результаті необережного поводження чоловіків з гранатою.
Розбирали гранату: на Луганщині батько з сином підірвалися у квартирі / 3 фотографии
Вибух на Андріївському узвозі
У Києві на Андріївському узвозі прогримів вибух у ресторані.
За попередніми даними, вибухнули газові балони. Двоє працівників кухні отримали опіки.