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Факти / Надзвичайні події

Розбирали гранату: на Луганщині батько з сином підірвалися у квартирі

У Рубіжному Луганської області в результаті вибуху постраждали 61-річний чоловік і його 33-річний син.

Вибух пролунав, коли чоловіки намагалися розібрати гранату.

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Обох госпіталізували з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

Вибух стався на кухні у квартирі в результаті необережного поводження чоловіків з гранатою.

  • На Луганщині батько з сином підірвалися у квартирі
  • На Луганщині батько з сином підірвалися у квартирі
  • На Луганщині батько з сином підірвалися у квартирі
  • На Луганщині батько з сином підірвалися у квартирі
  • На Луганщині батько з сином підірвалися у квартирі
  • На Луганщині батько з сином підірвалися у квартирі
Розбирали гранату: на Луганщині батько з сином підірвалися у квартирі / 3 фотографии

Вибух на Андріївському узвозі

У Києві на Андріївському узвозі прогримів вибух у ресторані.

За попередніми даними, вибухнули газові балони. Двоє працівників кухні отримали опіки.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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