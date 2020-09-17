PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В киевском ресторане прогремел взрыв, есть пострадавшие

В Киеве на Андреевском спуске прогремел взрыв в ресторане.

По предварительным данным, взорвались газовые баллоны.

На место происшествия экстренные службы изначально вызвали из-за пожара в подвальном помещении.

Читайте: Взрыв на Андреевском спуске в Киеве: первое видео с места

В результате взрыва на Подоле госпитализировали двух мужчин.

— В результате взрыва пострадали два человека. На месте происшествия работают правоохранители для установления всех обстоятельств и причин взрыва. Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Подольском управлении столичной полиции, — заявили в полиции Киева.

На месте работают взрывотехники, спасатели ГСЧС и скорая помощь.

Авария на газопроводе в Чабанах

Вночь на 15 сентября в Чабанах под Киевом произошла авария на газопроводе.

Около 00.10 15 сентября люди услышали силный гул. Также многие местные жители, которые проживают рядом с эпицентром проишествия, в сети жаловались на то, что трудно дышать из-за смрада.

Источники: Информатор, Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка