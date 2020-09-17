В Киеве на Андреевском спуске прогремел взрыв в ресторане.
По предварительным данным, взорвались газовые баллоны.
На место происшествия экстренные службы изначально вызвали из-за пожара в подвальном помещении.
Читайте: Взрыв на Андреевском спуске в Киеве: первое видео с места
В результате взрыва на Подоле госпитализировали двух мужчин.
— В результате взрыва пострадали два человека. На месте происшествия работают правоохранители для установления всех обстоятельств и причин взрыва. Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Подольском управлении столичной полиции, — заявили в полиции Киева.
На месте работают взрывотехники, спасатели ГСЧС и скорая помощь.
Авария на газопроводе в Чабанах
Вночь на 15 сентября в Чабанах под Киевом произошла авария на газопроводе.
Около 00.10 15 сентября люди услышали силный гул. Также многие местные жители, которые проживают рядом с эпицентром проишествия, в сети жаловались на то, что трудно дышать из-за смрада.