В Киеве на Андреевском спуске прогремел взрыв в ресторане.

По предварительным данным, взорвались газовые баллоны.

На место происшествия экстренные службы изначально вызвали из-за пожара в подвальном помещении.

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В результате взрыва на Подоле госпитализировали двух мужчин.

— В результате взрыва пострадали два человека. На месте происшествия работают правоохранители для установления всех обстоятельств и причин взрыва. Собранные сведения по данному факту зарегистрированы в Подольском управлении столичной полиции, — заявили в полиции Киева.

На месте работают взрывотехники, спасатели ГСЧС и скорая помощь.

Авария на газопроводе в Чабанах

Вночь на 15 сентября в Чабанах под Киевом произошла авария на газопроводе.

Около 00.10 15 сентября люди услышали силный гул. Также многие местные жители, которые проживают рядом с эпицентром проишествия, в сети жаловались на то, что трудно дышать из-за смрада.