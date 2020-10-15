Пистолеты, ружья, боеприпасы и взрывоопасные жидкости — это все нашли спасатели в одной из квартир в доме на Позняках, где в июне произошел взрыв.

На днях они начали поиск и возвращение личных вещей жильцам дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5, и 14 октября наткнулись на целый арсенал нелегального оружия.

Владельца квартиры задержали. Возбуждено уголовное дело, а находку передали в полицию для проведения следственных действий.

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Взрыв на Позняках в Киеве

21 июня около 10.00 на улице Соломии Крушельницкой в Киеве произошел взрыв в 10-этажном доме.

В результате взрыва на Позняках разрушены перекрытия пяти этажей. Дом на 40 квартир восстановлению не подлежит. Погибли пятеро жителей.

13 октября спасатели Киевской службы спасения начали поиск и возвращение личных вещей жильцам дома на улице Соломии Крушельницкой, 1/5.

Они собирают уцелевшие вещи и имущество.