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Факты / Происшествия

Незаконные разрешения на строительство: СБУ разоблачила чиновников ГАСИ

СБУ разоблачила чиновников Государственной архитектурно-строительной инспекции на масштабной незаконной выдаче разрешительных документов на строительство и сертификатов готовности ввода объектов в эксплуатацию.

Среди организаторов коррупционной схемы — бывшие и действующие сотрудники ГАСИ и других госорганов.

В качестве посредников они использовали консалтинговые коммерческие компании.

Выдача таких документов, согласно выводам экспертов, несла потенциальную угрозу жизни и здоровью населения.

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Сотрудники СБУ провели более 50 обысков по адресам госучреждений, в офисах подконтрольных коммерческих структур, местах проживания фигурантов и в транспортных средствах.

Расследование проводится по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины — Злоупотребление властью или служебным положением.

  • Корупція в ДАБІ
  • Корупція в ДАБІ
  • Корупція в ДАБІ
  • Корупція в ДАБІ
  • Корупція в ДАБІ
  • Корупція в ДАБІ
Незаконные разрешения на строительство: СБУ разоблачила чиновников ГАСИ / 3 фотографии

Пожизненное заключение за коррупцию

В опросе, который президент Владимир Зеленский предлагает провести в день местных выборов 25 октября, есть вопрос о коррупции.

В частности, он хочет спросить у украинцев, нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах.

Источник: СБУ

Фото: СБУ

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