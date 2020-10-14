Владимир Зеленский озвучил один из пяти вопросов, который будет на опросе 25 октября.

Вопрос он обнародует в своем видео-обращении.

— Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах?

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Глава государства призвал прийти на избирательный участок и решить этот.

— Будет так, как решишь ты, потому что Украина — это ты, — обратился к украинцам Владимир Зеленский.

Утром 13 октября Владимир Зеленский обратился к украинцам и сообщил, что планирует добавить в бюллетень на местные выборы 2020 пять важных вопросов.

По оценкам экспертов, вероятно, речь идет о проведении референдума в день выборов.