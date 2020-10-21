СБУ викрила чиновників Державної архітектурно-будівельної інспекції на масштабній незаконній видачі дозвільних документів на будівництво та сертифікатів готовності введення об’єктів в експлуатацію.

Серед організаторів корупційної схеми – колишні й чинні співробітники ДАБІ та інших держорганів.

Як посередників вони використовували консалтингові комерційні компанії.

Видача таких документів, згідно з висновками експертів, несла потенційну загрозу для життя і здоров’я населення.

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Співробітники СБУ провели більше 50 обшуків за адресами держустанов, в офісах підконтрольних комерційних структур, місцях проживання фігурантів та у транспортних засобах.

Розслідування проводиться за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України – Зловживання владою або службовим становищем.











Незаконні дозволи на будівництво: СБУ викрила чиновників ДАБІ / 3 фотографии

Довічне ув’язнення за корупцію

В опитуванні, яке президент Володимир Зеленський пропонує провести в день місцевих виборів 25 жовтня, є питання про корупцію.

Зокрема, він хоче запитати в українців, чи потрібно ввести довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах.