PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Нигерии военные расстреляли протестующих: 20 человек погибли

В Лагосе (Нигерия) во время протеста военные открыли огонь по митингующим.

Свидетель трагедии рассказал, что насчитал не менее 20 тел погибших и 50 раненых. Amnesty International заявила, что получила правдивые сообщения о смерти.

Читайте: Полиция открыла уголовное дело за стрельбу возле агитационной палатки

Власти заявили, что проведут расследование стрельбы.

Протесты в городе начались из-за расформирования полицейского подразделения — Специального отряда по борьбе с разбоями (Sars).

В Нигерии военные расстреляли протестующих: 20 человек погибли

В РФ юноша обстрелял автобус

В Борском районе Нижегородской области 18-летний парень обстрелял автобус. В результате происшествия погибли три  человека, еще трое получили ранения.

По этому факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Источник: ВВС

Фото: Getty Images

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка