В Нигерии военные расстреляли протестующих: 20 человек погибли

В Лагосе (Нигерия) во время протеста военные открыли огонь по митингующим.

Свидетель трагедии рассказал, что насчитал не менее 20 тел погибших и 50 раненых. Amnesty International заявила, что получила правдивые сообщения о смерти.

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Власти заявили, что проведут расследование стрельбы.

Протесты в городе начались из-за расформирования полицейского подразделения — Специального отряда по борьбе с разбоями (Sars).

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