В Нигерии военные расстреляли протестующих: 20 человек погибли

В Лагосе (Нигерия) во время протеста военные открыли огонь по митингующим.
Свидетель трагедии рассказал, что насчитал не менее 20 тел погибших и 50 раненых. Amnesty International заявила, что получила правдивые сообщения о смерти.
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Власти заявили, что проведут расследование стрельбы.
Протесты в городе начались из-за расформирования полицейского подразделения — Специального отряда по борьбе с разбоями (Sars).
В РФ юноша обстрелял автобус
В Борском районе Нижегородской области 18-летний парень обстрелял автобус. В результате происшествия погибли три человека, еще трое получили ранения.
По этому факту Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.