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Факти / Надзвичайні події

У Нігерії військові розстріляли протестувальників: 20 людей загинули

У Лагосі (Нігерія) під час протесту військові відкрили вогонь по мітингувальниках.

Свідок трагедії розповів, що нарахував щонайменше 20 тіл загиблих та 50 поранених. Amnesty International заявила, що отримала правдиві повідомлення про смерті.

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Влада заявила, що проведе розслідування стрілянини.

Протести у місті почалися через розформування поліцейського підрозділу – Спеціального загону з боротьби з розбоями (Sars).

У Нігерії військові розстріляли протестувальників: 20 людей загинули

У РФ юнак обстріляв автобус

В Борському районі Нижньогородської області (Росія) 18-річний хлопець обстріляв автобус. В результаті події загинули три людини, ще троє отримали поранення.

За цим фактом Слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу.

Джерело: ВВС

Фото: Getty Images

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