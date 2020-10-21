У Нігерії військові розстріляли протестувальників: 20 людей загинули

У Лагосі (Нігерія) під час протесту військові відкрили вогонь по мітингувальниках.

Свідок трагедії розповів, що нарахував щонайменше 20 тіл загиблих та 50 поранених. Amnesty International заявила, що отримала правдиві повідомлення про смерті.

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Влада заявила, що проведе розслідування стрілянини.

Протести у місті почалися через розформування поліцейського підрозділу – Спеціального загону з боротьби з розбоями (Sars).

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