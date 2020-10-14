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Факты / Происшествия

Полиция открыла уголовное дело за стрельбу возле агитационной палатки

На Черниговщине Национальная полиция открыла уголовное дело по факту стрельбы вблизи агитационной палатки.

В центре Бобровицы неизвестные лица повредили агитационную палатку политической партии, чьи убеждения они не поддерживают.

Впоследствии конфликт перерос в драку с применением оружия травматического действия.

Правоохранители выяснили, что местный житель попросил агитатора убрать палатку.

Агитаторша позвала представителя партийной ячейки на место происшествия. Впоследствии между мужчинами возник конфликт.

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Гражданин испортил агитационную палатку. Впоследствии представитель партии выстрелил в мужчину из револьвера под патрон Флобера и попал в плечо. Оба мужчины написали заявления в полицию.

національна поліція

Ранее полиция Киева сообщила о подозрении гражданину другого государства, который стрелял во время движения колонну авто с иностранной регистрацией в центре столицы.

Источник: МВС України

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