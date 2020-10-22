Управление Государственного бюро расследований в Краматорске проводит расследование по фактам возможной служебной халатности со стороны руководства ГСЧС в Луганской области, что привело к тяжелым последствиям во время лесных пожаров в июле и сентябре-октябре.

Предварительная квалификация по ч. 2 ст. 367 УКУ — Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Расследование продолжается.

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Пожары на Луганщине

Лесные пожары в Луганской области вспыхнули 30 сентября. Спасатели больше недели не могли укротить огонь из-за сильного ветра.

Огонь повредил дома местных жителей, погибли 11 человек, пострадали — 19.

Правительство выделило 185 млн грн пострадавшим из-за пожаров в Луганской области.