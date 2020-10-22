Управління Державного бюро розслідувань у Краматорську проводить розслідування за фактами можливої службової недбалості з боку керівництва ДСНС в Луганській області, що призвело до тяжких наслідків під час лісових пожеж у липні та вересні-жовтні.

Попередня кваліфікація за ч. 2 ст. 367 ККУ – Неналежне виконання службовою особою своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки.

У разі доведення провини, підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Розслідування триває.

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Пожежі на Луганщині

Лісові пожежі на Луганщині спалахнули 30 вересня. Рятувальники більше тижня не могли приборкати вогонь через сильний вітер.

Вогонь пошкодив будинки місцевих мешканців, загинули 11 людей, постраждали – 19.

Уряд виділив 185 млн грн постраждалим через пожежі у Луганській області.