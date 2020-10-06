Правоохранители Луганской области нашли четыре источника возгорания пожаров. Сейчас открыто 11 уголовных производств по статье 270 о нарушении требований пожарной безопасности. Дела расследуют 10 различных отделений полиции.

Пожары начались в селе Смоляниново и городе Счастье Новоайдарского района, Половинкино и Запорожское Старобельского района, а также в поселке Белокуракино.

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Причинами возгорания стали замыкания высоковольтных электросетей, огонь с которых, перекинулся на сухую траву. Еще одной причиной является неосторожное обращение с огнем.

Одна из жительниц села Белокуракино разожгла костер на своем огороде, чтобы выжечь сухой бурьян, огонь перекинулся на сухую вербу и вызвал пожар.

4 октября работники ГСЧС потушили почти все очаги пожаров. Спасатели оценивают в 20 тыс. га площадь, которую прошел огонь.

Источник: Татьяна Погукай