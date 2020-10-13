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Факты / Украина

Кабмин направит 185 млн грн пострадавшим от пожаров в Луганской области

Правительство направит 185 млн грн людям, которые пострадали из-за пожаров в Луганской области.

Решение было принято на заседании 13 октября.

Кабмином предусмотрено следующие выплаты:

  • семьям погибших — 200 тыс. грн;
  • пострадавшим с тяжелыми травмами — 50 тыс. грн;
  • тем, кто получил травмы средней тяжести — 30 тыс. грн;
  • людям с легкими травмами — 20 тыс. грн.

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Местные жители, жилье которых уничтожил огонь, получат 300 тыс. грн на семью. Тем, кто нуждается в проведении ремонта в доме, выплатят 50 тыс. грн.

Пожары в Луганской области

30 сентября возникли масштабные пожары в Луганской области.

Распространению огня способствовал сильный ветер. Для борьбы со стихией спасатели задействовали авиацию.

Огонь повредил дома местных жителей. Пожары унесли жизни 11 человек, пострадали 19 украинцев.

Источник: Денис Шмыгаль

Фото: ГСЧС

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