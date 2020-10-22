В Одесской области мужчина застрелил брата возлюбленной

В Одесской области 36-летний мужчина хотел вернуть бывшую возлюбленную, но застрелил ее несовершеннолетнего брата.
Мальчик находился во дворе своего дома, когда в него выстрелили из обоих стволов охотничьего ружья ИЖ-58 МАЕ.
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Подогреваемого уже задержали правоохранители. Он рассказал, что находясь в состоянии нервного возбуждения из-за ревности, ссоры с сожительницей и желания вернуть ее домой.
Мальчика госпитализировали огнестрельным ранением грудной клетки и брюшной полости. Ребенок скончался в больнице.
Подозреваемому сообщили о подозрении по части 1 ст. 115 (Убийство) УК Украины.
Жестокое убийство в Харьковской области
В соседней Харьковской области полиция расследует дело жестокой расправы над 37-летней женщиной, которую совершил бывший свекор.
Главным мотивом убийства мужчина назвал отказ матери двоих детей отдать ему внука на воспитание.
Женщина погибла от многочисленных ударов отверткой в грудь.