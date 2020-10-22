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Факты / Происшествия

Хотел вернуть бывшую: в Одесской области мужчина застрелил брата возлюбленной

В Одесской области 36-летний мужчина хотел вернуть бывшую возлюбленную, но застрелил ее несовершеннолетнего брата.

Мальчик находился во дворе своего дома, когда в него выстрелили из обоих стволов охотничьего ружья ИЖ-58 МАЕ.

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Подогреваемого уже задержали правоохранители. Он рассказал, что находясь в состоянии нервного возбуждения из-за ревности, ссоры с сожительницей и желания вернуть ее домой.

Мальчика госпитализировали огнестрельным ранением грудной клетки и брюшной полости. Ребенок скончался в больнице.

Подозреваемому сообщили о подозрении по части 1 ст. 115 (Убийство) УК Украины.

  • В Одесской области мужчина застрелил брата возлюбленной
  • В Одесской области мужчина застрелил брата возлюбленной
  • В Одесской области мужчина застрелил брата возлюбленной
  • В Одесской области мужчина застрелил брата возлюбленной
  • В Одесской области мужчина застрелил брата возлюбленной
  • В Одесской области мужчина застрелил брата возлюбленной
Хотел вернуть бывшую: в Одесской области мужчина застрелил брата возлюбленной / 3 фотографии

Жестокое убийство в Харьковской области

В соседней Харьковской области полиция расследует дело жестокой расправы над 37-летней женщиной, которую совершил бывший свекор.

Главным мотивом убийства мужчина назвал отказ матери двоих детей отдать ему внука на воспитание.

Женщина погибла от многочисленных ударов отверткой в грудь.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime, Нацполиция

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