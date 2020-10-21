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Факты / Происшествия

Не хотел отдавать долг: в Одесской области мужчина застрелил супругов

В Одесской области 51-летний мужчина застрелил супругов, чтобы не отдавать долг.

Инцидент произошел в мае в селе Шабо Белгород-Днестровского района, однако виновного нашли только сейчас.

Как оказалось, убитый мужчина занимался прокатом водных катамаранов. Два года назад один из односельчан взял у него в долг три водных велосипеда, которые стоили $7 тыс.

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Преступник пришел в дом пары ночью и убил их. Мужчине было 47 лет, а женщине 37.

Во время проведения обысков полиция изъяла оружие, а также обнаружила порох и гранату Ф-1.

Фигуранту дела грозит пожизненное лишение свободы.

  • вбивство підприємців в Одесі
  • вбивство підприємців в Одесі
  • вбивство підприємців в Одесі
  • вбивство підприємців в Одесі
  • вбивство підприємців в Одесі
  • вбивство підприємців в Одесі
Не хотел отдавать долг: в Одесской области мужчина застрелил супругов / 3 фотографии

Под Херсоном сын убил отца

На Херсонщине 21-летний парень зарезал ножом отца и нанес тяжкие телесные повреждения матери. Женщине удалось убежать к соседям.

Причиной агрессивного поведения стала ссора в семье.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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