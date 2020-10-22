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Факти / Надзвичайні події

Хотів повернути колишню: в Одеській області чоловік застрелив брата коханої

В Одеській області 36-річний чоловік хотів повернути колишню кохану, але застрелив її неповнолітнього брата.

Хлопчик перебував у дворі свого будинку, коли в нього вистрілили з обох стволів мисливської рушниці ІЖ-58 МАЕ.

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Підозрюваного вже затримали правоохоронці. Він розповів, що був у стані нервового збудження через ревнощі, сварки зі співмешканкою і бажання повернути її додому.

Хлопчика госпіталізували з вогнепальним пораненням грудної клітини та черевної порожнини. Дитина померла у лікарні.

Підозрюваному повідомили про підозру за частиною 1 ст. 115 (Вбивство) КК України.

  • В Одеській області чоловік застрелив брата коханої
  • В Одеській області чоловік застрелив брата коханої
  • В Одеській області чоловік застрелив брата коханої
  • В Одеській області чоловік застрелив брата коханої
  • В Одеській області чоловік застрелив брата коханої
  • В Одеській області чоловік застрелив брата коханої
Хотів повернути колишню: в Одеській області чоловік застрелив брата коханої / 3 фотографии

Жорстоке вбивство на Харківщині

В сусідній Харківській області поліція розслідує справу жорстокої розправи над 37-річною жінкою, яку здійснив колишній свекор.

Головним мотивом вбивства чоловік назвав відмову матері двох дітей віддати йому онука на виховання.

Жінка загинула від численних ударів викруткою в груди.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime, Нацполіція

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