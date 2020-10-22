В Одеській області чоловік застрелив брата коханої

В Одеській області 36-річний чоловік хотів повернути колишню кохану, але застрелив її неповнолітнього брата.
Хлопчик перебував у дворі свого будинку, коли в нього вистрілили з обох стволів мисливської рушниці ІЖ-58 МАЕ.
Читайте: Не хотів віддавати борг: на Одещині чоловік застрелив подружжя
Підозрюваного вже затримали правоохоронці. Він розповів, що був у стані нервового збудження через ревнощі, сварки зі співмешканкою і бажання повернути її додому.
Хлопчика госпіталізували з вогнепальним пораненням грудної клітини та черевної порожнини. Дитина померла у лікарні.
Підозрюваному повідомили про підозру за частиною 1 ст. 115 (Вбивство) КК України.
Жорстоке вбивство на Харківщині
В сусідній Харківській області поліція розслідує справу жорстокої розправи над 37-річною жінкою, яку здійснив колишній свекор.
Головним мотивом вбивства чоловік назвав відмову матері двох дітей віддати йому онука на виховання.
Жінка загинула від численних ударів викруткою в груди.