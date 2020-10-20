Отверткой в сердце: на Харьковщине свекор зверски убил бывшую невестку

В Балаклее Харьковской области полиция расследует дело жестокой расправы над 37-летней женщиной.

На днях мать двоих детей исчезла и перестала отвечать на звонки. Альбину искали десятки жителей города, но найти ее живой не удалось.

Изуродованное тело женщины правоохранители нашли в песке в карьере. В ходе первоочередных следственных действий выяснилось, что убийцей был бывший свекор 37-летней Альбины.

Женщина погибла от многочисленных ударов отверткой в ​​грудь.

— Он выманил потерпевшую в машину, где нанес ей серию ударов отверткой. Удары были направлены на важный орган — сердце. В результате полученных телесных повреждений женщина сразу погибла, — пресс-секретарь Балаклейского отдела полиции.

58-летний бывший свекор тщательно готовился к преступлению: он одолжил у знакомого авто, взял лопату и позвонил женщине с неизвестного номера.

В тихом месте остановился и заявил, что машина сломалась. Когда женщина начала заглядывать под капот вместе с ним, мужчина набросился на нее с отверткой.

Бездыханное тело забросил в багажник, вывез в карьер и закопал. На допросе горе-свекор признался, что причиной такого поступка стал 8-летний внук: женщина отказала свекру отдать сына на воспитание.

Звериная жестокость “любящего” дедушки шокировала местных жителей. Люди утверждают, что Альбина никогда не запрещала детям видеться с родственниками.

Сейчас подозреваемого в бесчеловечной расправе суд отправил в СИЗО на 2 месяца. Если вину мужчины докажут, любимого внука он не сможет видеть очень долгое время. За содеянное ему грозит 15 лет лишения свободы.