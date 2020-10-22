Вибух в Таїланді – перші подробиці вибуху

У Таїланді стався вибух на газопроводі. Щонайменше троє людей загинули і ще 28 госпіталізовані внаслідок вибуху на газопроводі у тайській провінції Самутпракан. Вибух пошкодив десяток будинків і близько 20 автомобілів та мотоциклів.

Розрив труби стався на східній околиці Бангкока близько 13.00 за місцевим часом. Вибух спричинив пожежу, яку вогнеборці гасили більше години. На місце займання прибули одразу 50 одиниць пожежної техніки.

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За словами заступника генерального директора міністерства енергетики Таваля Танакітчароенфата, вибух, ймовірно, спричинив екскаватор, що працював без офіційного дозволу в районі газопроводу. Поліція не повідомила офіційної причини вибуху.