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Потужний вибух у Таїланді: є загиблі, десятки постраждалих

У Таїланді стався вибух на газопроводі. Щонайменше троє людей загинули і ще 28 госпіталізовані внаслідок вибуху на газопроводі у тайській провінції Самутпракан. Вибух пошкодив десяток будинків і близько 20 автомобілів та мотоциклів.

Розрив труби стався на східній околиці Бангкока близько 13.00 за місцевим часом. Вибух спричинив пожежу, яку вогнеборці гасили більше години. На місце займання прибули одразу 50 одиниць пожежної техніки.

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  • Вибух в Таїланді – перші подробиці вибуху
  • Вибух в Таїланді – перші подробиці вибуху
  • Вибух в Таїланді – перші подробиці вибуху
  • Вибух в Таїланді – перші подробиці вибуху
  • Вибух в Таїланді – перші подробиці вибуху
  • Вибух в Таїланді – перші подробиці вибуху
Потужний вибух у Таїланді: є загиблі, десятки постраждалих / 3 фотографии

За словами заступника генерального директора міністерства енергетики Таваля Танакітчароенфата, вибух, ймовірно, спричинив екскаватор, що працював без офіційного дозволу в районі газопроводу. Поліція не повідомила офіційної причини вибуху.

Відомо, що загинув літній місцевий житель, який був у будинку біля місця трагедії. Ще двоє потерпілих померли вже у лікарні.

Джерело: Xinhua

Фото: скрін з відео matichon tv

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