В Киеве на улице Шептицкого оборвался трос лифта.

На момент происшествия в лифте находился человек.

После обрыва троса вовремя сработали экстренные тормозные колодки.

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По словам местных жителей, они давно просили заменить лифт, поскольку он в аварийном состоянии.

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