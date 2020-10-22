В Киеве на улице Шептицкого оборвался трос лифта.
На момент происшествия в лифте находился человек.
После обрыва троса вовремя сработали экстренные тормозные колодки.
Читайте: В Черноморске оборвался лифт с ребенком
По словам местных жителей, они давно просили заменить лифт, поскольку он в аварийном состоянии.
В Киеве оборвался лифт с медиками
В Киеве в Днепровском районе оборвался лифт с медиками скорой помощи, которые спешили на вызов.
На втором этаже сработали аварийные тормоза и кабина остановилась.