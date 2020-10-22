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Факты / Происшествия

В Киеве оборвался аварийный лифт с человеком внутри

В Киеве на улице Шептицкого оборвался трос лифта.

На момент происшествия в лифте находился человек.

После обрыва троса вовремя сработали экстренные тормозные колодки.

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По словам местных жителей, они давно просили заменить лифт, поскольку он в аварийном состоянии.

В Киеве оборвался лифт с медиками

В Киеве в Днепровском районе оборвался лифт с медиками скорой помощи, которые спешили на вызов.

На втором этаже сработали аварийные тормоза и кабина остановилась.

Источник: Киев Оперативний

Фото: УНИАН

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