У Києві на вулиці митрополита Шептицького обірвався трос ліфту.
На момент події у ліфті перебувала людина.
Після обриву троса вчасно спрацювали екстрені гальмівні колодки.
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За словами місцевих мешканців, вони давно просили замінити ліфт, оскільки він в аварійному стані.
У Києві обірвався ліфт з медиками
У Києві у Дніпровському районі обірвався ліфт з медиками швидкої допомоги, які поспішали на виклик.
На 2 поверсі спрацювали аварійні гальма і кабіна зупинилась. Внаслідок нещасного випадку ніхто не постраждав.