У Києві на вулиці митрополита Шептицького обірвався трос ліфту.

На момент події у ліфті перебувала людина.

Після обриву троса вчасно спрацювали екстрені гальмівні колодки.

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За словами місцевих мешканців, вони давно просили замінити ліфт, оскільки він в аварійному стані.

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