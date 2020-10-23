Малиновский райсуд Одессу 23 октября продлил арест еще на 60 суток семерым обвиняемым по делу о бунте в исправительной колонии №51, который устроили заключенные в мае 2019 года.

В ответ на решение суда о продлении меры пресечения обвиняемые порезали себе вены и другие части тела. Врачи скорой оказали им соответствующую помощь.

Судья приказал усилить осмотр обвиняемых во время конвоирования в зал судебного заседания.

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В Нацгвардии рассказали, что обвиняемые пронести лезвия под медицинскими масками, а один из них спрятал половинку лезвия в ноздри.

Следующее заседание по делу состоится 3 ноября.

Бунт в колонии

Заключенные в одесской исправительной колонии №51 устроили бунт в мае 2019 года из-за плохих условий содержания.

Конфликт продолжался в течение пяти дней. В здании пенитенциарного учреждения вспыхнул пожар.

В результате беспорядков пострадали 17 работников колонии, уничтожено имущества на общую сумму более 1,1 млн грн.

Источник: Малиновський райсуд Одеси, Громадське