Малиновский райсуд Одессу 23 октября продлил арест еще на 60 суток семерым обвиняемым по делу о бунте в исправительной колонии №51, который устроили заключенные в мае 2019 года.
В ответ на решение суда о продлении меры пресечения обвиняемые порезали себе вены и другие части тела. Врачи скорой оказали им соответствующую помощь.
Судья приказал усилить осмотр обвиняемых во время конвоирования в зал судебного заседания.
Читайте: Бунт в одесской колонии: почему заключенные устроили протест
В Нацгвардии рассказали, что обвиняемые пронести лезвия под медицинскими масками, а один из них спрятал половинку лезвия в ноздри.
Следующее заседание по делу состоится 3 ноября.
Бунт в колонии
Заключенные в одесской исправительной колонии №51 устроили бунт в мае 2019 года из-за плохих условий содержания.
Конфликт продолжался в течение пяти дней. В здании пенитенциарного учреждения вспыхнул пожар.
В результате беспорядков пострадали 17 работников колонии, уничтожено имущества на общую сумму более 1,1 млн грн.
Источник: Малиновський райсуд Одеси, Громадське