Малиновський райсуд Одеси 23 жовтня продовжив арешт ще на 60 діб сімом обвинуваченим у справі про бунт у виправній колонії №51, який влаштували ув’язнені у травні 2019 року.

У відповідь на рішення суду про продовження запобіжного заходу обвинувачені порізали собі вени та інші частини тіла. Лікарі швидкої надали їм відповідну допомогу.

Суддя наказав посилити огляд обвинувачених під час конвоювання до зали судового засідання.

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У Нацгвардії розповіли, що обвинувачені пронести леза під медичними масками, а один з них сховав половинку леза у ніздрі.

Наступне засідання у справі відбудеться 3 листопада.

Бунт у колонії

Ув’язнені в одеській виправній колонії №51 влаштували бунт у травні 2019 року через погані умови утримання.

Конфлікт тривав протягом п’яти днів. У будівлі пенітенціарної установи спалахнула пожежа.

Внаслідок заворушень постраждали 17 працівників колонії, знищено майна на загальну суму понад 1,1 млн грн.

Джерело: Малиновський райсуд Одеси, Громадське