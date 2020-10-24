В Хмельницкой области столкнулись два автомобиля, есть погибшие

В Хмельницкой области в городе Волочиск столкнулись два автомобиля — Honda CR-V и ВАЗ 2101. В результате ДТП погибли двое подростков, находившихся в ВАЗ.

По данным ГСЧС, авария произошла 23 октября вечером на улице Независимости.

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— К месту происшествия оперативно прибыли спасатели. С помощью гидравлических ножниц они деблокировали двух пассажиров 15 и 14 лет автомобиля ВАЗ, после чего передали их в кареты скорой, — говорится в сообщении.

Водитель и двое подростков были госпитализированы в Волочискую центральную районную больницу. Дети умерли в больнице.

ДТП во Львове

Вечером 23 октября на объездной дороге Львова произошло лобовое столкновение двух автомобилей — Peugeot и Renault, в районе села Пасеки Зубрицкие.

В результате ДТП погибли три человека, один травмирован. Предварительно — среди погибших водитель и пассажир Peugeot 307, а также пассажир Renault.