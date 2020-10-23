Вечером 23 октября на объездной дороге Львова в районе села Пасеки Зубрицкие столкнулись две иномарки — Peugeot и Renault.
В результате ДТП погибли три человека, один травмирован.
Предварительно — среди погибших водитель и пассажир Peugeot 307, а также пассажир Renault.
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На месте работает полиция, спасатели и медики скорой.
ДТП в Хмельницкой области
13 октября в Хмельницкой области легковой Volkswagen столкнулся с внедорожником Toyota Prado, за рулем которого находился экс-заместитель военного прокурора Западного региона.
В результате удара у легковушки сорвало крышу. В Volkswagen ехали 47-летний мужчина и его жена. Супруги погибли на месте происшествия.
Виновником ДТП, по предварительным данным, был именно водитель Volkswagen.
Источник: Варта 1
Фото: Варта 1