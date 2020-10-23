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Факты / Происшествия

Лобовое столкновение двух иномарок во Львове: трое погибших, один травмирован

Вечером 23 октября на объездной дороге Львова в районе села Пасеки Зубрицкие столкнулись две иномарки — Peugeot и Renault.

В результате ДТП погибли три человека, один травмирован.

Предварительно — среди погибших водитель и пассажир Peugeot 307, а также пассажир Renault.

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На месте работает полиция, спасатели и медики скорой.

ДТП у Львові

Фото: Варта 1

ДТП в Хмельницкой области

13 октября в Хмельницкой области легковой Volkswagen столкнулся с внедорожником Toyota Prado, за рулем которого  находился экс-заместитель военного прокурора Западного региона.

В результате удара у легковушки сорвало крышу. В Volkswagen ехали 47-летний мужчина и его жена. Супруги погибли на месте происшествия.

Виновником ДТП, по предварительным данным, был именно водитель Volkswagen.

Источник: Варта 1

Фото: Варта 1

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