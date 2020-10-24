ДТП в Киеве на Золотых воротах — фото и видео

В центре Киева автомобиль Audi сбил пешехода и протаранил здание.
Авария произошла на перекрестке улиц Владимирской и Прорезной возле Золотых ворот.
Автомобиль Audi ехал по Владимирской в сторону Богдана Хмельницкого. В какой-то момент машина вылетела на тротуар, снесла забор и влетела в дом.
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В момент ДТП там проходил пешеход. Пострадавшего из-под авто вытащили очевидцы аварии и передали медикам. Пешехода госпитализировали.
По предварительным данным, водитель Audi убежал с места ДТП.
ДТП в Хмельницкой области
13 октября в Хмельницкой области легковой Volkswagen столкнулся с внедорожником Toyota Prado, за рулем которого находился экс-заместитель военного прокурора Западного региона.
В результате удара у легковушки сорвало крышу. В Volkswagen ехали 47-летний мужчина и его жена. Супруги погибли на месте происшествия.
Виновником ДТП, по предварительным данным, был именно водитель Volkswagen.