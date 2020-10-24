На Хмельниччині зіткнулися два автомобіля, є загиблі

На Хмельниччині у місті Волочиськ зіткнулися два автомобіля – Honda CR-V та ВАЗ 2101. У результаті ДТП загинули двоє підлітків, які перебували у ВАЗ.

За даними ДСНС, аварія сталася 23 жовтня ввечері на вулиці Незалежності.

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– До місця події оперативно прибули рятувальники. За допомогою гідравлічних ножиць вони деблокували двох пасажирів 15 і 14 років автомобіля ВАЗ, після чого передали їх в карети швидкої, – йдеться в повідомленні.

Водій та двоє підлітків були госпіталізовані у Волочиську центральну районну лікарню. Діти померли у лікарні.

ДТП у Львові

Ввечері 23 жовтня на об’їзній дорозі Львова сталося лобове зіткнення двох автомобілів – Peugeot та Renault, в районі села Пасіки Зубрицькі.

Внаслідок ДТП загинуло троє людей, одну травмовано. Попередньо – серед загиблих водій та пасажир Peugeot 307, а також пасажир Renault.