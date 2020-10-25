Взрыв в Киеве — первые подробности взрыва

В Киеве в Оболонском районе прогремел взрыв, в результате чего были повреждены забор и фасад здания.

Неизвестный бросил предмет, предположительно — гранату, который взорвался возле офисного помещения на улице Зои Гайдай. Оперативный дежурный направил на место следственно-оперативную группу районного управления полиции, взрывотехников и кинологов.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Читайте: Разбирали гранату: на Луганщине отец с сыном подорвались в квартире







В Киеве в Оболонском районе прогремел взрыв / 2 фотографии

Сейчас правоохранители проводят комплекс первоочередных следственных и розыскных действий, чтобы установить и задержать лиц, причастных к совершению преступления. Участковые офицеры полиции проводят поквартирный обход и опрашивают жильцов дома.

Решается вопрос о предоставлению событию правовой квалификации.

В Азовском море взорвался российский танкер

24 октября в Азовском море взорвался танкер Генерал Азы Асланов с российским флагом. Он направлялся в Ростов на Дону.

На борту было 13 человек. По информации российских СМИ, судно было пустым.

Вероятной причиной взрыва называют испарения от остатков нефтепродуктов.