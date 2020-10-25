PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Киеве в Оболонском районе прогремел взрыв

В Киеве в Оболонском районе прогремел взрыв, в результате чего были повреждены забор и фасад здания.

Неизвестный бросил предмет, предположительно — гранату, который взорвался возле офисного помещения на улице Зои Гайдай. Оперативный дежурный направил на место следственно-оперативную группу районного управления полиции, взрывотехников и кинологов.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Читайте: Разбирали гранату: на Луганщине отец с сыном подорвались в квартире

  • Взрыв в Киеве — первые подробности взрыва
  • Взрыв в Киеве — первые подробности взрыва
  • Взрыв в Киеве — первые подробности взрыва
  • Взрыв в Киеве — первые подробности взрыва
В Киеве в Оболонском районе прогремел взрыв / 2 фотографии

Сейчас правоохранители проводят комплекс первоочередных следственных и розыскных действий, чтобы установить и задержать лиц, причастных к совершению преступления. Участковые офицеры полиции проводят поквартирный обход и опрашивают жильцов дома.

Решается вопрос о предоставлению событию правовой квалификации.

В Азовском море взорвался российский танкер

24 октября в Азовском море взорвался танкер Генерал Азы Асланов с российским флагом. Он направлялся в Ростов на Дону.

На борту было 13 человек. По информации российских СМИ, судно было пустым.

Вероятной причиной взрыва называют испарения от остатков нефтепродуктов.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх