Вибух в Києві – перші подробиці вибуху

У Києві в Оболонському районі пролунав вибух, в результаті чого було пошкоджено паркан та фасад будинку.

Невідомий кинув предмет, ймовірно – гранату, який вибухнув біля офісного приміщення на вулиці Зої Гайдай. Оперативний черговий направив на місце слідчо-оперативну групу районного управління поліції, вибухотехніків та кінологів.

На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав.

Читайте: Розбирали гранату: на Луганщині батько з сином підірвалися у квартирі







У Києві в Оболонському районі пролунав вибух / 2 фотографии

Наразі правоохоронці проводять комплекс першочергових слідчих і розшукових дій, аби встановити та затримати осіб, причетних до скоєння злочину. Дільничні офіцери поліції проводять поквартирний обхід та опитують мешканців будинку.

Вирішується питання щодо надання події правової кваліфікації.

В Азовському морі вибухнув російський танкер

24 жовтня в Азовському морі вибухнув танкер Генерал Ази Асланов з російським прапором. Він прямував до Ростова на Дону.

На борту було 13 людей. За інформацією російських ЗМІ, судно було пустим.

Ймовірною причиною вибуху називають випари від залишків нафтопродуктів.