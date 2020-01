В Австралии белые акулы съели 21-летнего немецкого футболиста

Немецкий футболист американского клуба Гастинг Бронкос Эрик Биригитти погиб во время своего отпуска в Австралии.

21-летний спортсмен гулял по скалистому берегу реки, где случайно поскользнулся с обрыва и упал в воду. Течение отнесло Биригитти в море, где на мужчину напали три белые акулы и разодрали.

Полиция и спасательные службы, прибывшие на место происшествия, лишь ночью обнаружили останки футболиста.

The bronco family are saddened to hear about the sudden passing of Eric Birighitti. Eric played for Hastings during the 2016 & 2017 season and won a national title with the team. He will be truly missed and our thoughts are with his family during this difficult time. #1T1F pic.twitter.com/oST7iyLAeT

— Hastings MSOC (@HastingsMSoccer) January 7, 2020