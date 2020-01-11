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Факты / Спорт

В Австралии белые акулы съели 21-летнего немецкого футболиста

Немецкий футболист американского клуба Гастинг Бронкос Эрик Биригитти погиб во время своего отпуска в Австралии.

21-летний спортсмен гулял по скалистому берегу реки, где случайно поскользнулся с обрыва и упал в воду. Течение отнесло Биригитти в море, где на мужчину напали три белые акулы и разодрали.

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Полиция и спасательные службы, прибывшие на место происшествия, лишь ночью обнаружили останки футболиста.

Кроме Эрика спасатели нашли останки еще одного мужчины, который тоже погиб после нападения акул – он занимался дайвингом.

Ранее Вольфсбург сообщил о смерти своего бывшего футболиста Сергея Каримова, которому было 33 года.

Источник: WAtoday

Фото: Hastings MSOC

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