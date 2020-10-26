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Факти / Надзвичайні події

У Єгипті акула напала на українську сім’ю – дитині ампутували руку

У Єгипті під час дайвінгу на відпочинку акула напала на сім’ю українців. 12-річний хлопчик потрапив до реанімації, лікарі не змогли врятувати його поранену руку та готуються до другої операції.

Трагедія сталася на рифі Shark and Yolanda у нацпарку Рас Мохаммед неподалік від Шарм ель Шейху. На родину напала пелагічна акула три метри завдовжки.

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На жаль, це не перший випадок, коли попри застереження туроператорів та заборони, відпочивальники за межами готелю купують у місцевих екстремальні тури.

Лікування взяв на себе уряд Єгипту, надається вся необхідна медична допомога. Посольство України на зв’язку з рідними постраждалих.

У Швейцарії тигриця загризла працівницю зоопарку

У місті Цюрих (Швейцарія) тигриця напала на працівницю зоопарку. Вона накинулася на 55-річну жінку всередині вольєра.

Тигриця поранила жінку в шию і загризла її на очах у відвідувачів, серед яких була дитина.

Джерело: Join UP

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