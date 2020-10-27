В Киеве пьяный водитель трижды врезался в дорожный знак и уснул

В Киеве ночью 27 октября пьяный водитель трижды не смог объехать дорожный знак, после чего припарковался и заснул.

На кадрах, которые снял очевидец, видно, как водитель ВАЗ на безлюдной улице врезается в знак.

— Водитель в хлам пьяный три раза въехал в знак, припарковался и заснул, — передает слова очевидца события dtp.kiev.ua.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Ушинского в Соломенском районе Киева.

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В Киеве велосипедист въехал в стеклянную остановку

Другой курьезный случай в эту ночь камера сняла в Днепровском районе столицы, где велосипедист врезался в остановку общественного транспорта и разбил ее.

Возможно, объехать остановку человеку помешало также алкогольное опьянение. Однако, доподлинно неизвестно, почему велосипедист не заметил сооружение и въехал в него.