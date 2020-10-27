Ночью 27 октября в Киеве велосипедист разбил стеклянную остановку общественного транспорта, врезавшись в нее.

Инцидент, который сняла камера, произошел в Днепровском районе столицы.

На записи видно, как велосипедист едет по тротуару, а потом врезается в остановку, даже не попытавшись уклониться от столкновения.

Был ли человек пьяным, или просто не заметил сооружение, неизвестно. После инцидента велосипедист уехал.

Информации о том, нашли ли его правоохранители, пока нет.

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В Мариуполе авто протаранило остановку

В сентябре в Мариуполе водитель Ford Scorpio протаранил остановку общественного транспорта, когда там находились люди.

В результате аварии две пожилые женщины получили телесные повреждения.