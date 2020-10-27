PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Аж сделал “сальто”: в Киеве ночью велосипедист въехал в стеклянную остановку

Ночью 27 октября в Киеве велосипедист разбил стеклянную остановку общественного транспорта, врезавшись в нее.

Инцидент, который сняла камера, произошел в Днепровском районе столицы.

На записи видно, как велосипедист едет по тротуару, а потом врезается в остановку, даже не попытавшись уклониться от столкновения.

Был ли человек пьяным, или просто не заметил сооружение, неизвестно. После инцидента велосипедист уехал.

Информации о том, нашли ли его правоохранители, пока нет.

Читайте: Сделал замечание: в Киеве водитель избил велосипедиста

В Мариуполе авто протаранило остановку

В сентябре в Мариуполе водитель Ford Scorpio протаранил остановку общественного транспорта, когда там находились люди.

В результате аварии две пожилые женщины получили телесные повреждения.

Источник: Киев Оперативний

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка