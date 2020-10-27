У Києві п’яний водій тричі врізався в дорожній знак і заснув

У Києві вночі 27 жовтня п’яний водій тричі не зміг об’їхати дорожній знак, після чого припаркувався і заснув.
На кадрах, які зняв очевидець, видно, як водій ВАЗ на безлюдній вулиці врізається в знак.
– Водій у мотлох п’яний три рази в’їхав у знак, припаркувався і заснув, – передає слова очевидця події dtp.kiev.ua.
Зазначається, що інцидент стався на вулиці Ушинського у Солом’янському районі Києва.
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У Києві велосипедист в’їхав у скляну зупинку
Інший курйозний випадок цієї ночі камера зняла в Дніпровському районі столиці, де велосипедист врізався у зупинку громадського транспорту і розбив її.
Можливо, об’їхати зупинку людині завадило також алкогольне сп’яніння. Проте, достеменно невідомо, чому велосипедист не помітив споруду і в’їхав у неї.