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Факты / Происшествия

Я — Бог: в Одессе неадекватный водитель протаранил авто полиции

Утром 25 октября в Одессе задержали автомобилиста в состоянии сильного наркотического опьянения.

Водитель Subaru, известный украинский ведущий и участник телевизионных шоу Владимир Гула, после многократных нарушений ПДД устроил настоящую погоню от полиции.

На перекрытом перекрестке Канатной и Итальянского бульвара внедорожник протаранил полицейский автомобиль, после чего врезался в дерево на территории военного учебного заведения.

Я — Бог: в Одессе неадекватный водитель протаранил авто полиции

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По словам очевидцев, от удара машина загорелась, а тушить пожар выбежали курсанты.

В ходе задержания ведущий заявил полицейским, что он Бог.

Позже он объяснил, что перед поездкой принял дозу амфетамина.

ДТП на Ровенщине унесло жизни беременной женщины

На днях в Ровенской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погибла 25-летняя беременная женщина.

Мужчина вез ее в роддом. Торопясь, автомобиль пары Honda вылетел на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen.

В результате столкновения беременна и ребенок, который вскоре должен был появиться на свет, погибли.

Источник: Патрульная полиция Одесской области

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